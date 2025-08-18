Adalar Üzerinden Yola Çıktı Geliyor! Maltepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy'e Saat Verildi: Bir Anda Gökten Boşalacak, Aman Dikkat!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteorolojik kaynaklardan İstanbul'a yeni bir uyarı yapıldı. Kimse bunu beklemiyordu, uzmanlar tarih ve saat verdi.

Meteoroloji sayfası Hava Forum, Maltepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy'e saat vererek uyardı.

ADALAR ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPACAK! SAAT VERİLDİ

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlara beklenen haber geldi. Meteoroloji sayfası Hava Forum, bugün öğleden sonra Maltepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy'de yağışların görüle bileceğini belirtti.

'MALTEPE SAHİLİNDEN BAŞLAYACAK'

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Adalar üzerinden yine geliyor. Bu sefer Maltepe sahilinden girecek. Bugün öğlene kadar bu tarz minik sürpriz piyango misali gelebilir."

