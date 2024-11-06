THY'den 4 Ülkeye Sefer İptali

THY, dört ayrı ülkeye yapmayı planladığı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Açıklamada, iptallerin üçünün sebebinin olumsuz hava koşulları olduğu belirtilirken, Mozambik’e yapılacak uçuşun iptal sebebinin ülkedeki politik huzursuzluk olduğunu duyurdu.

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THY'den 4 Ülkeye Sefer İptali

Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

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İPTAL EDİLEN SEFERLER

Açıklamada, "TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.

THY'den 4 Ülkeye Sefer İptali - Resim : 2

Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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