THY KAP'a Bildirdi: Yüzde 33'ün Üstüne Çıktı

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Verilere göre, THY bu dönemde yolcu kapasitesini geçen yıla kıyasla %5,4 oranında artırarak toplamda 24,5 milyon yolcu taşıdı ve 1,3 milyar dolar net kâr elde etti.

Temmuz-Eylül ayları arasında, havayolu şirketinin toplam geliri yıllık bazda %4,9 artışla 6,6 milyar dolara ulaştı. Bu gelirin %84’ünü oluşturan yolcu gelirleri, özellikle Uzak Doğu bölgesindeki güçlü talep sayesinde 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri de %47'lik artışla 911 milyon dolara yükseldi. Turkish Cargo, taşıdığı kargo miktarını geçen yıla göre %16,8 artırarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Eylül verilerine göre %5,7'lik pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı oldu.