THY KAP'a Bildirdi: Yüzde 33'ün Üstüne Çıktı
Türk Hava Yolları (THY), yılın 3. çeyrek bilançosuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bilgilendirmede bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Verilere göre, THY bu dönemde yolcu kapasitesini geçen yıla kıyasla %5,4 oranında artırarak toplamda 24,5 milyon yolcu taşıdı ve 1,3 milyar dolar net kâr elde etti.
Temmuz-Eylül ayları arasında, havayolu şirketinin toplam geliri yıllık bazda %4,9 artışla 6,6 milyar dolara ulaştı. Bu gelirin %84’ünü oluşturan yolcu gelirleri, özellikle Uzak Doğu bölgesindeki güçlü talep sayesinde 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri de %47'lik artışla 911 milyon dolara yükseldi. Turkish Cargo, taşıdığı kargo miktarını geçen yıla göre %16,8 artırarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Eylül verilerine göre %5,7'lik pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı oldu.
YÜZDE 33'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI
THY, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, sektörün küresel zorluklarına rağmen büyüme kaydetti. 2019 yılı yolcu kapasitesinin %33 üzerine çıkan şirket, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında Avrupa’daki network taşıyıcılar arasında en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu oldu. Ocak-Eylül döneminde toplam 65 milyondan fazla yolcuya hizmet sunarak yolcu sayısını geçen yıla göre %1,8 oranında artıran THY, uçuş noktalarını ise 342 şehre çıkardı.
ÇİN YUANIYLA İLK BORÇLANAN ŞİRKET OLDU
2024'ün üçüncü çeyreğinde THY, küresel tedarik sorunları ve üretim darboğazlarına rağmen filosunu %9 oranında genişleterek uçak sayısını 467’ye çıkardı. Bu büyüme kapsamında, uçak finansmanı için çeşitlendirme stratejisi izleyen şirket, maliyet ve kur risklerini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, Çin Yuanı cinsinden finansman kullanarak Çin anakarası dışında bu dövizle borçlanan ilk havayolu şirketi oldu.
21 YENİ UÇAK FİLODA
Dünyanın en genç uçak filosuna sahip olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren THY, 2024’ün üçüncü çeyreğinde filosuna 21 yeni uçak ekledi. Eylül 2024 itibarıyla THY, 130 çift koridorlu, 314 tek koridorlu yolcu uçağı ve 23 kargo uçağı ile operasyonlarını yürütüyor. 2024’ün ilk dokuz ayında filoya katılan uçaklar arasında 1 adet Airbus A320 NEO, 7 adet Airbus A321 NEO, 1 adet Boeing B787-9, 8 adet Airbus A350-900 ve 4 adet Boeing 777-8 MAX modeli uçak yer alıyor.