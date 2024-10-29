THY'den Ucuz Bilet Kampanyası! İşte Tüm Detaylar...

THY yeni bir ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatlerinde geçerli olacak.

THY'den Ucuz Bilet Kampanyası! İşte Tüm Detaylar...

Türk Hava Yolları, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bir kampanya düzenledi. Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

Kampanya için 78 bin 500 koltuk ayrıldı.

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