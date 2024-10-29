TUSAŞ Saldırısında Sonu Gelmeyen İhmal Silsilesi! Tüm Güvenlik Zafiyetleri Ortaya Çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketine (TUSAŞ) yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı gündemden düşmüyor. Beş kişinin şehit olduğu olayla ilgili bir güvenlik zafiyeti olup olmadığı tartışma konusu haline gelirken, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında, 81 kentin il emniyet müdürünün katılımıyla gerçekleşen video konferans sistemi (VKS) toplantısında saldırı hakkında konuşuldu.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; toplantıda da “istihbarat ve güvenlik zafiyeti” tartışmaları görüşülürken, Demirtaş’la aynı masa etrafındaki Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Kurulu Başkanı Suat Çelik söz aldı. Çelik, katılımcıları bilgilendirirken çok önemli bir bilgi verdi.

'TUSAŞ GÜVENLİKTE SINIFTA KALDI'

Çelik’in anlatımlarına göre, eylem amacıyla gelen iki teröriste yönelik yeterli müdahale yapılmadığı iddia edilen TUSAŞ’ta, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler, denetim yaptı. Hem de yakın zamanda, ekim başında. Çelik, yapılan denetimden TUSAŞ’ın özel güvenlik koruması bakımından “sınıfta kaldığını” ortaya koyan tespitleri aktardı.

Şardan'ın yazısında bu tespitler şöyle aktarıldı:

"Özel güvenlik korumasında ortaya çıkan ve zafiyet tanımlaması yapılmasını sağlayan eksikliklerden, hem TUSAŞ yönetiminin hem de tesisin bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumlu olan jandarma teşkilatının payı var. Ayrıca, müfettişlerin TUSAŞ’ın özel güvenliğinin sağlanması için gerekli personel sayısında yetersizlik bulunduğu bilgisi de devletin resmi raporuna girmiş durumda. EGM’ce hazırlanan rapor TUSAŞ ve Jandarma Genel Komutanlığı’na ulaştırıldı resmi yoldan. Sonuç ortada maalesef.

PKK'NIN DİJİTAL VERİLERİNDEN TUSAŞ ÇIKTI

Bu arada ülkenin en önemli kamu kuruluşları arasındaki TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla ilgili ulaştığım bilgiler bununla sınırlı değil elbette. Büyüteç’te bir önceki yazıda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “terör eylemiyle ilgili istihbarat alındığı” yönündeki açıklamasının “yanlış” olmasını umduğumu belirttim. Bu konudaki gelişmeler de pek iç açıcı değil maalesef.

Şöyle ki, bir süre önce Şırnak bölgesinde PKK’nın özel kuvvetler adıyla bilinen silahlı gücünden bir isim yakalandı. Söz konusu PKK’lının üzerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde hangi kamu kurumu hakkında bilgiler ele geçirildi, bilin bakalım? Bildiniz, evet TUSAŞ’ın. Anlaşıldığı kadarıyla bu tespitin ardından EGM’den özel bir ekip gidip tesisi denetledi ve yukarıda okuduğunuz tablo ortaya çıktı.

'GÜVENLİKTE UZUN NAMLULU SİLAH OLMALIYDI'

Ayrıca, saldırının gerçekleştiği sırada, özel güvenlik koruması uygulamasında kullanılması gereken uzun namlulu silahların personel üzerinde olmaması nedeniyle, şehit olan özel güvenlik personelinin iki teröriste belindeki tabancayla karşılık verdiği tespit edilmiş durumda. Oysa uzun namlulu silahlar dolapta değil, özel güvenlik görevlilerinin elinde olması gerekirdi.

Bir başka sorun, tesise yaklaşık 1.5 kilometre uzakta yer alan güvenlik noktasındaki koruma görevinin jandarmadan alınıp TUSAŞ’ın özel güvenlik birimine devredilmesi. TUSAŞ’taki özel güvenlik personeli sayısının “uygulamadaki yetersizliğine karşın” söz konusu güvenlik noktasının neden jandarmadan alınıp özel güvenliğe verildiği sorusunun yanıtı, süreçteki ihmâli daha net ortaya koyacak kuşkusuz."

Kaynak: T24