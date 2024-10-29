Hastane Alma Hayali Kuran Doktor Dolandırıldı: 1 Milyon Dolarını Kaptırdı

Doktor M.Y., özel bir hastaneyi 2,5 milyon dolara satın almak için görüştüğü kişilere 1 milyon dolarlık ön ödeme yaptı. Ancak, daha sonra görüştüğü kişilerin hastanenin gerçek sahipleri olmadığını fark eden doktor, dolandırıldığını anladı ve silahla tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

HASTANE SAHİBİ BAŞKA BİRİ ÇIKTI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, olay Mayıs ayında meydana geldi. M.Y., Şeyhmuz Güneşlioğlu adındaki bir şahısla, İkitelli’deki özel bir hastaneyi satın almak için irtibata geçti. Görüşmeler sonucunda taraflar, 2,5 milyon dolar bedelle hastane işletmesinin devri konusunda anlaşma sağladı. Anlaşma sonrası M.Y., 1 milyon dolarlık ön ödeme yaptı. Ancak hastaneyi incelediğinde, binada devam eden inşaat çalışmalarını fark etti. Şüphelenen doktor, yaptığı araştırmalar sonucunda hastanenin, anlaştığı kişinin mülkiyetinde olmadığını tespit etti.

DOLANDIRICILIK DAVASI AÇTI

Araştırmalar, hastane sahibi olarak görünen Şeyhmuz Güneşlioğlu'nun aslında binada kiracı olduğunu ortaya çıkardı. Dolandırıldığını anlayan M.Y., yaptığı ödeme için iade talebinde bulundu. Ancak taraflar arasında alacak verecek meselesi doğdu. Bunun üzerine doktor, avukatı aracılığıyla alacak davası açarak dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa başvurdu.

1 MİLYON DOLAR PEŞİN VERDİ

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, M.Y. ile Güneşlioğlu arasında hastanenin kiralanması ve işletme ruhsatının devrine yönelik bir sözleşme yapıldığı, doktorun Güneşlioğlu'na 1 milyon dolar ödediği belirtildi. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda hastane ruhsatının başka bir şirkete ait olduğu ve Güneşlioğlu’nun bu durumu saklayarak dolandırıcılık suçu işlediği ifade edildi.

Ayrıca dilekçede, Güneşlioğlu'nun daha önce de benzer yöntemlerle başka doktorları dolandırdığı ve tıbbi cihaz firmalarına karşı da sahte ruhsat kullanarak suç işlediği iddia edildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Sabah Gazetesi