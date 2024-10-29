CHP'li Adayın Kahreden Ölümü! Çukura Düşen İşçisini Kurtarmak İsterken...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olan Sinan Budak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Sinan Budak'a ait mandırada meydana geldi. Burada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim gübre çukuruna düştü. Çobanın düştüğünü gören Veysel Taştan ve Sinan Budak da çobanı kurtarmak isterken aynı yere düştü. Sinan Budak ve işçileri o halde gören mandıradaki başka bir işçi ise yakındaki bir inşaata giderek yardım istedi.

İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve metan gazından zehirlenen 3 kişi ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sinan Budak ve Veysel Taştan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mohammed Ali Kerim'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA