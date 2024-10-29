Çarptığı Çocuk Ölünce Canına Kıymıştı: Esenyurt'taki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuk, annesiyle sokakta oynarken kargo aracı şoförü Enes Ali Ç. tarafından fark edilmeyerek aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan şoför, kendini aracına kilitleyerek intihar etti. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Dün, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 34 LS 0371 plakalı kargo firması şoförü Enes Ali Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çapıp ölümüne neden olduktan sonra kendini araca kilitleyip hayatına son vermişti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANNE KRİZ, ŞOFÖR ŞOK GEÇİRDİ

Meydana gelen olayın güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde, annesiyle sokakta dolaşan minik Ö.K, araç çevresinde dolaşırken Enes Ali Çakmak, bir eve kargo bırakıp araca geçiyor. Çakmak, aracı çalıştırıp hareket ettiği esnada Minik Ö.K, aracın çalıştığını fark etmeyip aracın önünden geçiyor. 3 yaşındaki çocuğu görmeyip altına alan Çakmak, olayı fark edip arabadan iniyor. Durumu gören anne kendini yere atıp kriz geçirdiği, şoförün ise büyük bir şokla zıpladığı görülüyor. Ö.K hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför Enes Ali Çakmak ise kendini kargo aracına kilitleyip hayatına son verdi.

Çarptığı Çocuk Ölünce Canına Kıymıştı: Esenyurt'taki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Esenyurt'ta Akıl Almaz Olay: Arabayla Çarptığı Çocuk Ölünce İntihar EttiEsenyurt'ta Akıl Almaz Olay: Arabayla Çarptığı Çocuk Ölünce İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

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