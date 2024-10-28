Esenyurt'ta Akıl Almaz Olay: Arabayla Çarptığı Çocuk Ölünce İntihar Etti

Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çocuk hayatını kaybederken sürücü kaçtı. Olay yerinden kaçan sürücü ardından intihar etti.

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Esenyurt'ta Akıl Almaz Olay: Arabayla Çarptığı Çocuk Ölünce İntihar Etti

Esenyurt'ta dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı.

Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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