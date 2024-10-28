Sağlık Bakanlığı TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumunu Açıkladı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde buluna Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı yaralı vatandaşların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında 17 vatandaşın taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."