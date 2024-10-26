TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü Ekici’nin Fotoğrafını Bulmacaya Koydular

Ankara'daki TUSAŞ saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu 22 vatandaşımız da yaralandı. Hain saldırıda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası yapılan açıklamada teröristlerin terör örgütü PKK mensubu olduğu öğrenildi.

5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

TUSAŞ'taki saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit olmuştu.

KÜÇÜK KIZI KANSERİ YENMİŞTİ

Şehitlerden Zahide Güçlü Ekici'nin eşinin evlilik yıldönümü nedeniyle gittiği nizamiyede saldırının ortasında kaldığı ortaya çıkmıştı. Ekici'nin küçük kızının da daha yeni kanseri yendiği öğrenildi.

ŞEHİT EKİCİ BULMACADA…

Hain saldırıda şehit olanlar arasında TUŞAŞ'ta makine mühendisi olarak görev yapan Zahide Güçlü Ekici ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir görsel tepkilere yol açtı. Paylaşılan görselde Ekici'nin fotoğrafı bir bulmacada yer alarak ismi soruldu.

Bugün sosyal medyada Ekici ile ilgili bir görsel tepkilere yol açtı. Bir gazetenin bulmacasında şehit Ekici'nin görseli yer aldı.