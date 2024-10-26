TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü Ekici’nin Fotoğrafını Bulmacaya Koydular

Ankara’daki TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici’nin fotoğrafı bulmacada soru olarak verildi. Sosyal medyada bunu gören kullanıcılar görsele tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü Ekici’nin Fotoğrafını Bulmacaya Koydular

Ankara'daki TUSAŞ saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu 22 vatandaşımız da yaralandı. Hain saldırıda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası yapılan açıklamada teröristlerin terör örgütü PKK mensubu olduğu öğrenildi.

TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü Ekici’nin Fotoğrafını Bulmacaya Koydular - Resim : 1

5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

TUSAŞ'taki saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit olmuştu.

TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü Ekici’nin Fotoğrafını Bulmacaya Koydular - Resim : 2

KÜÇÜK KIZI KANSERİ YENMİŞTİ

Şehitlerden Zahide Güçlü Ekici'nin eşinin evlilik yıldönümü nedeniyle gittiği nizamiyede saldırının ortasında kaldığı ortaya çıkmıştı. Ekici'nin küçük kızının da daha yeni kanseri yendiği öğrenildi.

TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü Ekici’nin Fotoğrafını Bulmacaya Koydular - Resim : 3

ŞEHİT EKİCİ BULMACADA…

Hain saldırıda şehit olanlar arasında TUŞAŞ'ta makine mühendisi olarak görev yapan Zahide Güçlü Ekici ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir görsel tepkilere yol açtı. Paylaşılan görselde Ekici'nin fotoğrafı bir bulmacada yer alarak ismi soruldu.

TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü Ekici’nin Fotoğrafını Bulmacaya Koydular - Resim : 4

Bugün sosyal medyada Ekici ile ilgili bir görsel tepkilere yol açtı. Bir gazetenin bulmacasında şehit Ekici'nin görseli yer aldı.

TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü'ye Çiçek Götüren Kurye Konuştu: 'Hayatımın En Acı Siparişiydi'TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü'ye Çiçek Götüren Kurye Konuştu: 'Hayatımın En Acı Siparişiydi'Gündem
Terör Saldırısında Kahreden Detay! Kadın Mühendis Evlilik Yıldönümü Çiçeğini Almak İsterken Şehit OlmuşTerör Saldırısında Kahreden Detay! Kadın Mühendis Evlilik Yıldönümü Çiçeğini Almak İsterken Şehit OlmuşGüncel
Sağlık Bakanlığı Açıkladı! İşte TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son DurumuSağlık Bakanlığı Açıkladı! İşte TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son DurumuGüncel

Etiketler
TUSAŞ Terörle Mücadele PKK
Son Güncelleme:
Ankara’da Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşinin İntihar Ettiğini Söyleyen Koca Tutuklandı Tartıştığı Eşinin İntihar Ettiğini Söyleyen Koca Tutuklandı
Tapu Nedir? Hisseli Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu ve Kat İrtifaklı Tapu Farklılıkları Nelerdir? Tapu Nedir? Hisseli Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu ve Kat İrtifaklı Tapu Farklılıkları Nelerdir?
e-Devlet Soyağacında Daha Eski Tarihlere Nasıl Gidilir? Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır? e-Devlet Soyağacında Daha Eski Tarihlere Nasıl Gidilir? Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Türkiye'nin Yüzde 8'lik İhtiyacını Karşılıyor: Oğuzlar'da Cevizli Sucuk Mesaisi Başladı Türkiye'nin Yüzde 8'lik İhtiyacını Karşılıyor: Oğuzlar'da Cevizli Sucuk Mesaisi Başladı