Terör Saldırısında Kahreden Detay! Kadın Mühendis Evlilik Yıldönümü Çiçeğini Almak İsterken Şehit Olmuş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'nde 15.30'da vardiya değişimi sırasında servislerin de olduğu ana nizamiyede terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırı sonucu şehit olan makine başmühendisi Zahide Güçlü ile ilgili ortaya çıkan bir detay kahretti. T24'ün aktardığına göre; iki çocuk annesi olan Güçlü'nün eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için nizamiyeye indiği sırada yaralandığı öğrenildi. Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: T24