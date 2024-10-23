Terör Saldırısında Kahreden Detay! Kadın Mühendis Evlilik Yıldönümü Çiçeğini Almak İsterken Şehit Olmuş
Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşen iki çocuk annesi Zahide Güçlü ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. TUSAŞ'ta makine mühendisi olarak çalışan Güçlü'nün evlilik yıl dönümleri nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada vurularak şehit düştüğü öğrenildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'nde 15.30'da vardiya değişimi sırasında servislerin de olduğu ana nizamiyede terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğu bildirildi.
Saldırı sonucu şehit olan makine başmühendisi Zahide Güçlü ile ilgili ortaya çıkan bir detay kahretti. T24'ün aktardığına göre; iki çocuk annesi olan Güçlü'nün eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için nizamiyeye indiği sırada yaralandığı öğrenildi. Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: T24