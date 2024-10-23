Terör Saldırısında Kahreden Detay! Kadın Mühendis Evlilik Yıldönümü Çiçeğini Almak İsterken Şehit Olmuş

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşen iki çocuk annesi Zahide Güçlü ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. TUSAŞ'ta makine mühendisi olarak çalışan Güçlü'nün evlilik yıl dönümleri nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada vurularak şehit düştüğü öğrenildi.

Terör Saldırısında Kahreden Detay! Kadın Mühendis Evlilik Yıldönümü Çiçeğini Almak İsterken Şehit Olmuş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'nde 15.30'da vardiya değişimi sırasında servislerin de olduğu ana nizamiyede terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırı sonucu şehit olan makine başmühendisi Zahide Güçlü ile ilgili ortaya çıkan bir detay kahretti. T24'ün aktardığına göre; iki çocuk annesi olan Güçlü'nün eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için nizamiyeye indiği sırada yaralandığı öğrenildi. Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Teröristlerin Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı! Dikkat Çekmemek İçin El Ele Tutuşup GezmişlerTeröristlerin Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı! Dikkat Çekmemek İçin El Ele Tutuşup GezmişlerGüncel

Terör Saldırısında Şehit Olan Taksicinin Babası Konuştu! Sözleri Yürek Dağladı: 'Bir Kolumu Kopardılar'Terör Saldırısında Şehit Olan Taksicinin Babası Konuştu! Sözleri Yürek Dağladı: 'Bir Kolumu Kopardılar'Güncel

Kaynak: T24

Etiketler
TUSAŞ
Şemsiyelerin Siyah Renkte Olmasının Meğer Bir Sebebi Varmış: Öğrenince Renkli Şemsiye Kullanmayacaksınız Şemsiyelerin Siyah Renkte Olmasının Meğer Bir Sebebi Varmış
Saatlerdir Girilemiyordu... Sosyal Medyaya Erişim Sorunu Düzeldi mi? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu Düzeldi mi?
Teröristlerin Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı! Dikkat Çekmemek İçin El Ele Tutuşup Gezmişler Teröristlerin Dikkat Çekmemek İçin Bakın Ne Yapmışlar!
Ne Omlet, Ne Haşlama... Yumurtanın En Sağlıklı Hali Bakın Neymiş Ne Omlet, Ne Haşlama... Yumurtanın En Sağlıklı Hali Bakın Neymiş