Terör Saldırısında Şehit Olan Taksicinin Babası Konuştu! Sözleri Yürek Dağladı: 'Bir Kolumu Kopardılar'

Ankara Kahramankazan TUSAŞ'da gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre; saat 15.00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü veren iki terörist, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 kardeşin işlettiği Kazan Arslan Taksi durağına el ele gelerek, şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi.

Yapılan araştırmada 06 JMT 07 plakalı aracı kullanan Murat Arslan'ın durakta olmadığı belirlendi. Erkek terörist Murat Arslan'ın yanına, kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı öldürdü.

ŞEHİT TAKSİCİNİN BABASINDAN AÇIKLAMA

Saldırıda şehit olan taksici 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, Sabah gazetesine konuştu. Acılı baba Mahmut Arslan, şunları söyledi:

"Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Buradan binmişler, TAi'de katliamı gerçekleştirmişler şerefsizler. Beş çocuğum vardı iki kız üç oğlan. Bir kolumu kırdılar. Oğlumunda üç tane çocuğu vardı" dedi.

Kaynak: Sabah