CHP'li Belediyelerin Etkinlikleri Terör Saldırısı Nedeniyle Ertelendi

PKK terör örgütü Ankara'da TUSAŞ'a saldırı düzenledi. Saldırının ardından CHP'li belediyeler tüm etkinliklerini erteleme kararı aldı.

CHP'li Belediyelerin Etkinlikleri Terör Saldırısı Nedeniyle Ertelendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sebebiyle olağanüstü toplantı kararı alan CHP yönetimi, CHP'li belediyelerin etkinlikleri hakkında erteleme kararı aldı.

Bu kapsamda; CHP'li belediyelerin 23-24-25-26 Ekim tarihlerindeki kutlama, konser, kültür sanat ve benzeri etkinlikleri ertelendi. Belediye yönetimlerine iletilen kararda, parti yönetiminin gelişmeleri takip etmeye devam ettiği ve gelişmelere göre erteleme tarihlerinin uzatılabileceği kaydedildi.

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