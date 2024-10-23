TUSAŞ'a Saldırıda Taksicinin Akıbeti Belli Oldu! Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Teröristler Durağa El Ele Gelerek...

Ankara'da PKK'lı oldukları belirlenen teröristler TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Biri kadın, biri erkek 2 teröristin TUSAŞ yerleşkesine gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü Murat Arslan'ın akıbeti merak ediliyordu.

TERÖRİSTLER TAKSİ DURAĞINA EL ELE GELMİŞ

İddiaya göre saat 15.00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü veren iki terörist, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 kardeşin işlettiği Kazan Arslan Taksi durağına el ele gelerek, şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi.

SİGARA İÇME BAHANESİYLE...

Sabah'ın haberine göre, yapılan araştırmada 06 JMT 07 plakalı aracı kullanan Murat Arslan'ın durakta olmadığı belirlendi. Erkek terörist Murat Arslan'ın yanına, kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı öldürdü.

Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist direksiyon başına geçerek yola devam etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) önünde inen teröristler etrafa gelişi güzel ateş ederek içeriye doğru ilerledi. Diğer terörist ise giriş kapısına bombalı saldırı düzenledi.

Murat Arslan'ın kardeşi Mahmut ve Osman Arslan ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

Kaynak: Sabah