İlk Resmi Açıklama Geldi! TUSAŞ'a Saldırıyı PKK Düzenledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Güler, saldırıyı PKK'nın düzenlediğini doğruladı.

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İlk Resmi Açıklama Geldi! TUSAŞ'a Saldırıyı PKK Düzenledi

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var" dedi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Saldırıya yönelik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den de açıklama geldi. Saldırıyı PKK'nın düzenlediğini açıklayan Güler, şöyle konuştu:

""TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız! Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin."

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