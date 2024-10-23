TUSAŞ'a Saldıran Teröristin Kimliği Belli Oldu

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var" dedi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini de kaydetti.

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, teröristlerin kimliğini açıkladı. Teröristlerin PKK'lı olduğu iddia edildi, erkek olanının 1992 doğumlu ve Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Çakır, bir taksicinin de şehitler arasında olduğunu söyledi. Çakır, taksi şoförünün teröristlerin olay yerine geldiği aracın şoförü olduğunu ve kendisini gasptan sonra şehit edip aracın arka koltuğuna koyduklarını söyledi.

Çakır şunları söyledi:

"TUSAŞ tesisi an itibariyle kontrol altına alındı. Herhangi bir rehine durumu yok. Orada durum güvenlik güçlerince kontrol altına alındı. İçeri sızan teröristler de etkisiz hale getirildi. Maalesef teröristler taksici vatandaşımızı da şehit etmişler. Bu sayı bilindiği gibi 3 olarak açıklanmıştı ama sonrasında taksicinin naaşı da tespit edilmiş. Dolayısıyla 4.şehidin taksici olduğunu da ifade edelim. Milletimizin başı sağ olsun. Saat 15.27 sıralarında TUSAŞ tesislerine geliyor teröristler ticari bir taksiyle. Ticari taksiden indikten sonra aslında silahlı saldırıya hemen başlıyorlar. Tam da o sırada vardiya değişimi var. İçeriden çıkan vatandaşlar var. Tam olarak saati herhalde hedeflendiği bir durum. Muhtemeldir bir keşif yapılmıştır.

Bu kapı aslında TUSAŞ'ın sadece personelinin giriş çıkış yaptığı bir kapı. Güvenlik önlemlerinin de daha düşük düzeyde tutulduğu bir kapı. Hemen girişte insan kaynakları başkanlığı var. Biraz ilerisinde TUSAŞ'ın akademisi var. O bölgeye yönelik personellerin de çıkış saatine denk gelecek şekilde teröristlerin önceden keşif yaptığı bu noktaya yönelik saldırı planını gerçekleştirdikleri görülüyor. Üzerlerinde çok sayıda silah ve el bombası var. Üzerlerinde hücum yeleği var. İlk anda güvenlik güçleri ile bir sıcak temas içerisine giriyorlar. Üzerlerindeki el bombasını kapıya atıyorlar. Sonrasında insan kaynakları başkanlığı binasına doğru hareket ediyorlar. Burada kısa bir süre rehin alma durumu gerçekleşiyor. Tam da bu noktada güvenlik güçleri yoğun bir mücadelenin ardından 2 teröristi etkisiz hale getiriyor ve maalesef bu esnada 3 vatandaşımız şehit oluyor. Taksici ile beraber 4 vatandaşımız şehit oluyor."

Kaynak: Habertürk