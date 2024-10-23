TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Taksiyle Geldi: Şoföre Ne Oldu?

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Teröristlerin olay yerine taksi ile geldiği tespit edildi. Taksi şoförün akıbeti ise bilinmiyor.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 4 kişinin şehit olduğu, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

TERÖRİSTLER KAMERALARDA

TUSAŞ saldırganlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Taksiyle Geldi: Şoföre Ne Oldu? - Resim : 1

ŞOFÖRE NE OLDU?

Biri kadın, biri erkek 2 teröristin TUSAŞ yerleşkesine gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.’nın ise akıbeti bilinmiyor.

TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Taksiyle Geldi: Şoföre Ne Oldu? - Resim : 2

TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Taksiyle Geldi: Şoföre Ne Oldu? - Resim : 3

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