Özgür Özel, TUSAŞ'a Terör Saldırısını Lanetledi: 'Zamanlama Dikkat Çekici'

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğunu açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, şehit ve yaralıların olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Olayın çok yeni olduğunu, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

'ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ'

"Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. (7 Haziran 2015 seçimleri) 7 Haziran'a birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor.

'KİM TERÖRDEN MEDET UMUYORSA...'

Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Türkiye'nin gündeminden terörün ve şehitlerin çıkması, annelerin nereli olursa olsun Türk de Kürt de olsa, Batı'da da Doğu'da da gözyaşının durması ve artık bu ülkede 86 milyonun barış, kardeşlik, huzur içinde yaşayıp refaha kavuşması, yoksulluktan kurtulması, gelecek endişesinden Kürt'ün de Türk'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de gençlerinin kurtulması umudundayız."

Her türlü psikolojik harbe ve her türlü saldırgan tutuma hazır olmak gerektiğini düşündüklerini ifade eden Özel, "Şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

ANKARA'YA DÖNÜYOR

CHP lideri Özgür Özel, Diyarbakır'daki programını iptal etti. Terör saldırısının ardından alınan kararla birlikte Özel, Ankara'ya dönüyor.

Kaynak: AA