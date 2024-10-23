Ankara’daki Terör Saldırısı Sonrası Devlet Bahçeli’den İlk Açıklama: 'Mücadele Azmimizi Kıramayacaklar'

Ankara'da bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetleyen Bahçeli, "Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır." dedi.

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Ankara’daki Terör Saldırısı Sonrası Devlet Bahçeli’den İlk Açıklama: 'Mücadele Azmimizi Kıramayacaklar'

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğunu açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Terör saldırısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."

TUSAŞ'a Terör Saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk AçıklamaTUSAŞ'a Terör Saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk AçıklamaGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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