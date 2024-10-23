TUSAŞ'a Terör Saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazan'daki görüşmesi başladı. Görüşmenin başında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısına ilişkin ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'ALÇAKÇA BİR SALDIRI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da şu açıklamayı paylaştı:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

'TÜRKİYE'YE UZANAN KİRLİ ELLER MUTLAKA KIRILACAK'

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."