Ankara’da Hareketli Gece! TUSAŞ’a Saldırı Sonrası Ambulansların Ardı Arkası Kesilmiyor
TUSAŞ'a terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans TUSAŞ'a sevk edildi.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 şehit ve 14 yaralı bilgisi olduğunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Ankara'da ambulans yoğunluğu yaşanıyor. Çok sayıda ambulans TUSAŞ'a sevk edildi.
Kaynak: İHA
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