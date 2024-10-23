Ankara’da Hareketli Gece! TUSAŞ’a Saldırı Sonrası Ambulansların Ardı Arkası Kesilmiyor

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 şehit ve 14 yaralı bilgisi olduğunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Ankara'da ambulans yoğunluğu yaşanıyor. Çok sayıda ambulans TUSAŞ'a sevk edildi.

Kaynak: İHA