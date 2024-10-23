AKP Sözcüsü Çelik TUSAŞ’a Terör Saldırısını Lanetledi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğunu açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Terör saldırısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.