AKP Sözcüsü Çelik TUSAŞ’a Terör Saldırısını Lanetledi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı. Çelik, "Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
AKP Sözcüsü Çelik TUSAŞ’a Terör Saldırısını Lanetledi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğunu açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Terör saldırısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'a Terör Saldırısı! Yerlikaya'dan AçıklamaTUSAŞ'a Terör Saldırısı! Yerlikaya'dan AçıklamaGüncel

TUSAŞ'a Terör Saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk AçıklamaTUSAŞ'a Terör Saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk AçıklamaGüncel

Etiketler
Ömer Çelik
Son Güncelleme:
Terör Saldırısı Sonrası Programını İptal Etti: Özgür Özel Ankara'ya Dönüyor Terör Saldırısı Sonrası Programını İptal Etti
TUSAŞ'ın Türkiye İçin Kritik Önemi! TUSAŞ'ın Şimdiye Kadar Yürüttüğü Projeler Ortaya Çıktı TUSAŞ'ın Türkiye İçin Kritik Önemi! TUSAŞ'ın Şimdiye Kadar Yürüttüğü Projeler Ortaya Çıktı
Bu Yöntemle Yaptığınız Kavurma Lokum Gibi Olup Ağızda Dağılacak Bu Yöntemle Yaptığınız Kavurma Lokum Gibi Olup Ağızda Dağılacak
Şemsiyelerin Siyah Renkte Olmasının Meğer Bir Sebebi Varmış: Öğrenince Renkli Şemsiye Kullanmayacaksınız Şemsiyelerin Siyah Renkte Olmasının Meğer Bir Sebebi Varmış