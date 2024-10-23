Tüm Kanallar Yas İlan Etti! Dizilerin Yeni Bölümleri Yayınlanmayacak

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 4 şehit ve 14 yaralının olduğunu açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; terör saldırısının ardından tüm kanallar yas ilan etti. Saldırı nedeniyle bu akşam tüm dizilerin yeni bölüm yayınları iptal edildi.