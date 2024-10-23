Tüm Kanallar Yas İlan Etti! Dizilerin Yeni Bölümleri Yayınlanmayacak

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından tüm kanallar yas ilan etti. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı öğrenildi.

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Tüm Kanallar Yas İlan Etti! Dizilerin Yeni Bölümleri Yayınlanmayacak

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 4 şehit ve 14 yaralının olduğunu açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; terör saldırısının ardından tüm kanallar yas ilan etti. Saldırı nedeniyle bu akşam tüm dizilerin yeni bölüm yayınları iptal edildi.

Tüm Kanallar Yas İlan Etti! Dizilerin Yeni Bölümleri Yayınlanmayacak - Resim : 1

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