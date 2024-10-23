Bakan Fidan'dan TUSAŞ Açıklaması: 'Emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz!'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan, "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Fidan'dan TUSAŞ Açıklaması: 'Emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz!'

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var" dedi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise saldırıyı PKK'nın düzenlediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabından terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan açıklamasında şunları kaydetti:

'EMELLERİNE ULAŞMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

"Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz."

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