Diyalog Gündem Oldu: Babası TUSAŞ'ta Çalışan Kız Mansur Yavaş’a Yanıt Verdi

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne (TUSAŞ) terör saldırısı Türkiye'nin gündemi düştü. Şehit ve yaralıların olduğu saldırı sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yayımladığı mesajında "Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SİTEM ETTİ

Bir kullanıcı babasının TUSAŞ'ta mahsur olduğunu belirterek Yavaş'ın mesajına yanıt vererk sitemde bulundu. Kullanıcı, "Çatışma hala devam ediyor, babamda dahil binlerce kişi fabrikada şu anda nasıl tahliye edilecekler? Haber alamıyoruz ve siz sadece bu mesajı mı yayınlıyorsunuz Mansur bey?" dedi.

MANSUR YAVAŞ YANIT VERDİ

Kullanıcının cevabına yanıt veren Yavaş, terörle son nefesine kadar mücadele edeceğine vurdu yaptı. Yavaş şu yanıtı verdi;

"Bengisu evladım, endişelerinizi ve hislerinizi çok iyi anlıyorum. Yetkililerin tahliye sürecini en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğine inanıyorum. Yetkim dahilinde veya değil terörle son nefesime kadar savaşacağım, şüphen olmasın. Dualarımız sizinle ve içerideki herkesin sağ salim çıkmasında."

Mansur Yavaş ve kullanıcı arasında yaşanan bu diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem