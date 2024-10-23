CHP Heyeti Saldırı Sonrası Kahramankazan'da

CHP, TUSAŞ'a terör saldırısının ardından heyet oluşturdu. CHP heyeti Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerinde görevlendirildi.

CHP Heyeti Saldırı Sonrası Kahramankazan'da

Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Terör saldırısının ardından CHP de harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile Milletvekilleri Özgür Ceylan, Umut Akdoğan, İsmail Atakan Ünver ve Semra Dinçer’den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi heyeti TUSAŞ tesislerinde görevlendirildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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