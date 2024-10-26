Sağlık Bakanlığı Açıkladı! İşte TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde buluna Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlığın açıklamasında 15 vatandaşın taburcu edildiği kaydedildi. 7 vatandaşın ise durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem