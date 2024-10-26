Sağlık Bakanlığı Açıkladı! İşte TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında yaralı vatandaşların son durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, 15 vatandaşın taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Açıkladı! İşte TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde buluna Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.Sağlık Bakanlığı Açıkladı! İşte TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu - Resim : 1

Sağlık Bakanlığı, yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlığın açıklamasında 15 vatandaşın taburcu edildiği kaydedildi. 7 vatandaşın ise durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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