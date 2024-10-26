'Sandal' Soyadını Sildi! Boşanıyorlar mı?

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. 2022’de evlenen çift için ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Sütşurup’un sosyal medya hesabından Sandal soyadını sildiği belirtilirken, Mustafa Sandal ile olan fotoğrafları silmesi dikkat çekti.

Bu hareketin ardından çiftin boşanma kararı aldığı belirtildi. Mustafa Sandal ise, eşi ile olan fotoğrafları henüz silmedi. Çiftten konuya ilişkin henüz bir açıklama da gelmedi.

2018'de Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, 2022'de ikinci evliliğini Melis Sütşurup ile yaptı. Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyalarını birleştirmişti.