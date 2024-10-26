Katliam Gibi Kaza! Alevler İçinde Kaldı... Sağ Kurtulan Olmadı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. İki aracın kafa kafaya çarpışmasının ardından bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale gelirken, kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.

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Katliam Gibi Kaza! Alevler İçinde Kaldı... Sağ Kurtulan Olmadı

Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

Katliam Gibi Kaza! Alevler İçinde Kaldı... Sağ Kurtulan Olmadı - Resim : 1

5 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Katliam Gibi Kaza! Alevler İçinde Kaldı... Sağ Kurtulan Olmadı - Resim : 2

Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Katliam Gibi Kaza! Alevler İçinde Kaldı... Sağ Kurtulan Olmadı - Resim : 3

Kaynak: AA

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