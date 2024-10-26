Gece Kulübünde Silahlar Konuştu! Yaralılar Var

Bursa’da bir gece kulübünde gece saatlerinde 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı çatışmaya dönerken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gece Kulübünde Silahlar Konuştu! Yaralılar Var

Olay, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Özlüce Bulvarı'nda meydana geldi. Bir gece kulübünde 2 grup arasında tartışma çıktı.

Gece Kulübünde Silahlar Konuştu! Yaralılar Var - Resim : 1

Dışarı taşan ve tabancaların kullanıldığı kavgada Can K., arkadaşı Anıl S. ve gece kulübünün güvenlik görevlisi Doğan S., yaralandı. Kavgaya karışan diğer grup olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gece Kulübünde Silahlar Konuştu! Yaralılar Var - Resim : 2

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Can K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gece Kulübünde Silahlar Konuştu! Yaralılar Var - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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