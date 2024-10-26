Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğin duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 10.38'de Malatya'nın Karaağaç ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 3.6 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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