Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Malatya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğin duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, saat 10.38'de Malatya'nın Karaağaç ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 3.6 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 26, 2024
KARAAGAC-KALE (MALATYA) https://t.co/xbqaEGdvxF
26.10.2024, 10:38:24 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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