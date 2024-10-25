Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TUSAŞ Saldırısı İçin Bir Açıklama Daha! 'Görüntüleri Servis Edenler...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii fuarı açılış programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, TUSAŞ saldırısında şehit olan vatandaşları anarak başladığı konuşmasında bir kez daha terörle mücadele vurgusu yaparken, medyanın da bilinçli yayın yapması gerektiğinden bahsetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin savunma havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının buluştuğu SAHA EXPO 2024'te sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı firmalarımızı sponsorlarımızı kutluyor, ürünleriyle fuarda yer alanları tebrik ediyorum.

Malumunuz önceki gün TUSAŞ'ın yerleşkesine menfur terör saldırısı düzenlendi. Kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daima şükranla hatırlayacağız. İnancım ve duam odur ki, milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır.

'BİZE GERİ ADIM ATTIRAMAYACAKSINIZ'

Acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kast eden alçaklarla mücadele azmimiz daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme kararlılığına sahiptir. 85 milyon vatandaşın topyekun kenetlenmeyle hamdolsun ziyadesiyle haizdir.

Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedefleri yok edilerek katbekat fazlasıyla verilmiş, şehitlerin kanları yerde bırakılmamıştır.

'DUYARSIZCA YAYIN YAPILMAMALI'

Terörün asıl amacı toplumda korku oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler bilerek ya da bilemeyerek terörün bu hedefe ulaşmasına aracılık yapmaktadır. Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir kenara bırakıyorum, oralar zaten konu Türkiye olunca operasyon aygıtı oluyor. Batıdaki terör olaylarına karşı gösterilen hassasiyetin bize gelince olmadığını biliyoruz. Artık onlardan vicdanlı duruş beklemiyoruz.

Bizi asıl endişelendiren kendi yazılı görsel medyamızın duyarsızca yayın yapmasıdır. Son dönemde medyamız bu tip olaylarda kötü bir sınav veriyor. Bu olayda görüntüleri servis edenler devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermiştir. Yaşananların bir reyting kaygısına feda edilmemesini isteriz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden terörle mücadelenin topyekun olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem