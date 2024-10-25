AKP'li Eski Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapsatçı Nusret Bekiranlı’dan imar izni ve ruhsat işlemlerini gerçekleştirmesi için 5,5 milyon lira rüşvet istedikleri için seri numaraları alınmış 1 milyon lira ile suçüstü yapılıp haklarında dava açılan tutuklu eski AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İmar Müdürü Fırat Kılıç ile tutuksuz Özel Kalem Müdürü Sıddık Aycıl’ın yargılanmaları, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Tutuklu 2 sanık duruşmada hazır bulunurken, savcı geçen duruşmada açıkladığı mütalaasını yineleyerek 3 sanığın da, “İcbar suretiyle irtikâp” suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

PARALARLA SUÇ ÜSTÜ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; belediye başkanı Beyoğlu ile Fırat Kılıç’ın Nusret Bekiranlı’dan rüşvet istediğini bildiren mahkeme, paranın yarısının evrakın imzalanması, kalan yarısının da ruhsatın imzalanmasından sonra talep edilmesi üzerine müteahhidin polise başvurup seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yapılması talebinde bulunduğunu aktardı. Sanıklardan Fırat Kılıç’ın her ne kadar SGK kayıtlarında beden işçisi olduğu belirtilmiş olsa da, belediyenin resmi internet sitesi ve açık kaynaklara göre imar müdürü olarak görev yaptığını ifade eden mahkeme, bu sıfatla da toplantılara katıldığına işaret etti. Sıddık Aycıl’ın ise Özel Kalem Müdürü olduğu belirtildi.

Hüseyin Beyoğlu

Mahkeme, seri numaraları alınmış 1 milyon lira ile suçüstü yapıldığını belirterek, öncesinde sanık Fırat Kılıç’ın müteahhitten parayı döviz olarak istediğine dair KOM Şube Müdürlüğünce tutanak tutulduğunu ifade etti. Ziraat Bankası'ndan suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınan paraların, sanık Fırat Kılıç’ın müteahhidin aracından bir çanta içinde alarak kendi aracının bagajına koyduğunu belirtti.

1 GÜNDE BİTECEK İŞLEM 4,5 AY BEKLETİLDİ

Hareket eden aracı durduran KOM ekiplerinin araçtaki 1 milyonu ele geçirdiğini ifade eden mahkeme, yapılan evrak incelemesinde, rüşvetin verildiği güne kadar müteahhidin ruhsat talebine karşı hiçbir işlem yapılmadığını, ancak rüşvetin alındığı gün ruhsat talebinin jet hızıyla işleme alındığına vurgu yaptı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine yazı yazılarak, ruhsat işlemlerine dair belediyelerde işleme alınan evrakların normal şartlarda ne kadar süre içinde sonuçlandırıldığının sorulduğu belirtildi. Mahkeme, gelen cevapta, başvuruların 1 gün ile en geç 1 ay içinde sonuçlandırıldığını, ancak rüşvet istenen müteahhidin bu talebinin rüşvet vermeyi kabul etmediği için 4,5 ay bekletildiğini ve rüşvet vermeyi kabul ettikten sonra işlemin yerine getirildiğine dikkat çekti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanıklardan Hüseyin Beyoğlu ile Fırat Kılıç’ı “İcbar suretiyle irtikap” suçunu işledikleri sabit görüldüğünden 5’er yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, sanıkların aldıkları cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri, sosyal ilişkileri ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezalarını TCK’nın 62. Maddesi uyarınca 3’er yıl 6’ar aya indirdi. Mahkeme, sanık Hüseyin Beyoğlu ile Fırat Kılıç’ın tanık ifadeleri, fiziki takip tutanakları, dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi altında bulunduğu anlaşıldığından, suça öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı dikkate alındığında hükmen tutukluluk hallerinin devamının ölçülü olacağı gerekçesiyle hükmen tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, Özel Kalem Müdürü Sıddık Aycıl’ın ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Kaynak: Sözcü