İstanbul'da Kritik Temas! İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Lideri Özel'i Neden Eleştirdi?

CHP içindeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışması devam ederken; dışarıda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gelen eleştiriler bulunuyor. Bir yandan da; YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle hapse mahkum edilen ve istinaf mahkemesinin bu kararı onaması durumunda siyasi yasaklı hale gelecek olan İmamoğlu’nun bu durumda genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddiaları ortaya atıldı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken ilk kez Ankara’da geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapması dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu ise bu durumu "İmamoğlu Ankara’ya ısınıyor diye bir özel kapsamı yok. Ankara’ya 5 yaşında gelmiştim ilk kez. O günden beri Ankara’ya sıcak bir insanım. Her şeyden önce geldiğimde, Anıtkabir’e uğradığımda dua ettiğimde kendimi memleket adına çok huzurlu buluyorum" diye açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN GENEL MERKEZE UYARI

Gazete Oksijen'den Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, erken seçimi sürekli gündemde tutmak yerine toplumsal muhalefeti örgütlemek gerektiğini söyleyen İmamoğlu, örtülü biçimde genel merkeze “Erken seçim mesajını bırakıp sorunlara odaklan” uyarısı yaptı

CHP’nin erken seçim talebinin olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan İmamoğlu, bugün itibarıyla önlerinde seçimi kazanacak bir iktidar olmadığını söyleyerek “Kaybedersek bir tek muhalefet olarak kendi hatalarımız, uyuşmazlığımız ya da hazırlıksız olmamızla kaybederiz” dedi.

'BİR MUHALEFET PARTİSİNİN HER GÜN 'ERKEN SEÇİM' DEMESİ...'

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda sorulan soruya, “Hukukun işlemesi şarttır. Meşru bir düzenle adaylıkların oluşması gereklidir. Bu bağlamda günün geldiği noktada hukuka dair bir engeli olmadığı yerde herkesin hakkı olacağı gibi, Sayın Erdoğan’ın da aday olması haktır. Erken seçimin siyasi partiler tarafından körüklenen, her gün gündeme atılan bir mesele olmasından ziyade halkın nabzının bunu belirlemesini daha güçlü buluyorum. Bu bağlamda bir zemin oluşuyor ama ne zaman vücut bulur bilemem. Bir muhalefet partisinin her gün erken seçim demesi yerine, benim partimin her gün ülkenin sorunlarına çözüm önerilerini anlatan bir parti olmasını daha değerli bulurum” yanıtını verdi.

GENEL MERKEZE 'ÜSTÜ KAPALI' UYARI

'PARTİMİN ALACAĞI KARAR MEKANİZMALARI İŞLEYECEK'

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sözleri de ilginçti. Kapıyı açık bırakan İmamoğlu, buna karşılık farklı aday arayışında olanların bulunduğuna işaret ederek, “Günü geldiğinde milletimizin adaylara da milletimiz karar verecek. O iş de bir kısım elitlerin yön vereceği bir şey değildir. Benim partim var, partimin alacağı karar mekanizmaları işleyecek. Cumhurbaşkanına da millet karar verecek” dedi.

CHP GENEL BAŞKANLIĞINA AÇIK KAPI

İmamoğlu’nun en kritik yanıtı belki de “CHP Genel Başkanlığı’na getirilebileceğine” yönelik iddialar sorulduğunda verdiği yanıttı. İmamoğlu sözlerine “Ben öyle bir fırsatçı insan değilim, öyle bir gündemin parçası olmam. Partimin genel başkanı var. Sıradan dava bile denmeyecek bir mesele var ortada. Ben görevimin başındayım. İstanbul’a hizmet ediyorum” diye başladı.

Ancak devamı daha da ilginçti:

“Böylesi bir kavramla değil ama bir süreç gelişir, oluşur ya da dönemimin sonu olur, başka bir vesile olur. Oluşana kadar İstanbul’a hizmet etmeyi çok önemli buluyorum ve başarılı olmayı istiyorum. Öyle bir gündemim yok” dedi.

İMAMOĞLU-ÖZEL BİR ARAYA GELDİ

İmamoğlu’nun bu açıklamaları Ankara’da yapmasından kısa süre önce İstanbul’da CHP lideri Özgür Özel’le bir araya geldiği ve benzer görüşleri paylaştığı belirtildi.

Kurultay öncesi vardıkları mutabakat çerçevesinde çalıştıklarını bu görüşmede teyit ettiklerini ancak İmamoğlu’nun genel politikalarla ilgili endişelerini de paylaştığı iddia edildi. İmamoğlu’nun toplantıda olduğu gibi, topluma umut ve heyecan verecek politikalara odaklanılması gerektiğini söylediği de ifade ediliyor. Özel’in son dönemde tartışılan hamlelerine karşı eleştirilerini de aktaran İmamoğlu’nun toplantıdaki mesajlarının bu görüşmeyle paralel olduğu belirtildi.

