Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında!

Karaman’da liselilerin kavgasında kan aktı. Bir lise öğrencisi aynı okulda okuyan öğrenci arkadaşını okula getirdiği tabancayla vurdu. Göğsünden ve elinden vurulan çocuk hayatını kaybetti.

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Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında!

Olay, saat 09.45 sıralarında Urgan Mahallesi’nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak’a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu.

Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında! - Resim : 1

Kanlar içinde yere yığılan Parlak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında! - Resim : 2

Olaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan A.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı. Olayın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da okula gelerek bilgi aldı.

Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında! - Resim : 3

Öğrenci arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlak’ın Karaman Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. İki genç arasında kız meselesinden kaynaklanan ve ortaokuldan beri devam eden bir husumet olduğu iddia edildi. Olayla tahkikat devam ediyor.

Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında! - Resim : 4

Kaynak: İHA

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