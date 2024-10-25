Köfteci Yusuf'tan 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Çok Konuşulacak Hamle! İmzalar Atıldı

'Domuz eti' skandalına adı karışan, Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf'tan çok konuşulacak hareket! Köfteci Yusuf, yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

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Köfteci Yusuf'tan 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Çok Konuşulacak Hamle! İmzalar Atıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' tespit edilmişti. Bu ürünlere Bursa'daki bir şubede rastlanıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'domuz eti' skandalının ardından Köfteci Yusuf'tan dikkat çeken hamle geldi.

Köfteci Yusuf'tan 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Çok Konuşulacak Hamle! İmzalar Atıldı - Resim : 1

Köfteci Yusuf, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK'nın forma sponsoru oldu. Anlaşma gereği, 2024-2025 sezonu boyunca takımın maç formalarında Köfteci Yusuf logosu yer alacak.

KARAMAN FK'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Köfteci Yusuf'tan 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Çok Konuşulacak Hamle! İmzalar Atıldı - Resim : 2

Karaman FK yetkilileri, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı. 2024-25 sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu bulunacak. Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DENİZLİSPOR DA DESTEK VERDİ

Köfteci Yusuf'tan 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Çok Konuşulacak Hamle! İmzalar Atıldı - Resim : 3
Köfteci Yusuf, 'domuz eti' skandalının ardından pek çok kesimden destek bulmaya devam ediyor. TFF 3. Lig ekibi Denizlispor da markaya destek vererek, futbolcularının Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anları paylaştı. Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

'Domuz Eti' Skandalı Gündem Olmuştu: Köfteci Yusuf’un Çalışanlarına Söyledikleri Ortaya Çıktı'Domuz Eti' Skandalı Gündem Olmuştu: Köfteci Yusuf’un Çalışanlarına Söyledikleri Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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