İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’a Tazminat Davası

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine sosyal medya hesabından “milli güvenlik sorunu” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hakkında “kişilik haklarına saldırı” gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’a Tazminat Davası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine “milli güvenlik sorunu” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’a tazminat davası açtı. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, dava dilekçesinde kişilik haklarının zedelendiği yönünde açıklamada bulundu.

Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere ifade özgürlüğü haber ve düşünceye ulaşma yanında bunları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme haklarını da içerisinde barındırmaktadır. Ancak ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı noktasında Anayasa Mahkemesi bir kararında; olgusal isnatların kamuoyunda gerçekmiş gibi algılanmasına sebebiyet verecek şekilde dil ve üslup karşısında siyasetçilerin ve ailelerinin lekelenmeme haklarının korunması gerektiği belirtilmiştir.”

‘KAMUOYUNU HATALI YÖNLEDİRME'

Dilekçede, Yiğit Bulut tarafından kullanılan ifadelerin kamuoyunu hatalı yönde yönlendirecek nitelikte olduğu ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği vurgulandı. Yiğit Bulut’tan kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 50 bin lira tazminat talebinde bulunuldu.

Yiğit Bulut geçen 13 Nisan 2024 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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