ABD'yi Sarsan Rüşvet Skandalı: O Belediye Başkanından Türk Yetkililer İçin Çarpıcı İddia

Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso, göreve başladığında Türk yetkililerin kendisine sekiz adet altın kaplama porselen çay seti hediye ettiğini ve Türkiye'ye davet edildiğini öne sürdü. Reynoso, hediyeleri iade ettiğini belirtti.

PIX 11’e konuşan Reynoso, yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya kalan selefi Eric Adams’ın benzeri hediyeleri kaldığına dikkat çekerken, kendisinin hediyeleri reddettiğini ve kendisini Türkiye'ye tüm masrafları karşılanacak şekilde davet ettiğini ancak bu teklifi de geri çevirdiğini açıkladı.

ADAMS NEYLE SUÇLANIYOR?

Eric Adams, Brooklyn Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Türk hükümetinden 100 bin doları aşan değerlerde lüks seyahat, otel konaklamaları, iş sınıfı uçuşlar ve yemek davetleri gibi hediyeler almakla suçlandı.

Federal savcılar, Adams’ın, bu hediyeleri kabul ederek Türk hükümetinin etkisi altına girdiğini ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyor.

Savcılar, Adams’ın Türk hükümetinin isteği üzerine güvenlik endişelerine rağmen FDNY’nin 36 katlı Türk Evi gökdelenini açması için baskı yaptığını iddia ediyor.

Kaynak: PIX 11