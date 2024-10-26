Kontrolden Çıkan Araç Akaryakıt İstasyonuna Daldı!
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, anayolda kayarak önce tali yoldan çıkan bir araca çarptı, ardından bir yakıt istasyonuna daldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bursa'da Merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde hafif ticari araç ana yol üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaymaya başlayan araç adeta drift atarcasına önce tali yolda bekleyen araca, ardından akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
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