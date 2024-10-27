Sağlık Bakanlığı TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumunu Açıkladı
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık toplamda 16 vatandaşın taburcu edildiğini duyurdu.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde buluna Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.
Sağlık Bakanlığı yaralıların sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 16 vatandaşın taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16’sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
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