Sağlık Bakanlığı TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumunu Açıkladı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde buluna Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı yaralıların sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 16 vatandaşın taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16’sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."