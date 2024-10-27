Kirli Çarkı Okul Müdürü Bozdu: Özel Çocuklar Üzerinden Sahte Raporla Vurgun

SGK'yı dolandırmak için bebeklerin ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" ülke gündemini derinden sarsmışken bir skandal daha yaşandı. Bursa'daki bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşananlar "pes" dedirtti.

Bursa Yenişehir’deki Süleymanpaşa İlkokulu Okul Müdürü İsmail Can, kendi okulundaki öğrencilerin yüzde 10’unun özel gereksinimli çocuk olduğunu fark edince skandalı ortaya çıkardı. İsmail Can, araştırmaları sonucunda aynı ilçede Ö. T. tarafından işletilen merkezde, derse devam etmeyen çocukların derse devam etmiş gibi gösterilerek devletten para alındığını ispatladı.

SAHTE RAPOR ALIP TEHDİT ETMİŞLER!

Milliyet’e konuşan İsmail Can korkunç detayları şöyle anlattı:

“Çocuklarına ücretsiz özel ders verileceği şeklinde kandırılarak ailelere rapor çıkarttırılıyor. Velilere çocukların engelli olarak damgalanacağı söylenmiyor. Ayrıca çocukların kaydını silmiyorlar. Sildirmekte ısrar eden veliyi ise ‘Seni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikâyet ederim, çocuğunu elinden aldırırım, maaşını kestiririm, eşini işten çıkarttırırım, üzerindeki malı mülkü alırım!’ şeklinde tehdit ediyorlar. Odaya hapsettikleri, dilekçesini alıp yırttıkları, telefonunu elinden aldıkları veliler var. Rüşvetle doktor ayarlanarak rapor çıkartılıyor. Bazı hastane doktorlarının zihinsel engelli diye rapor verdiği öğrenciler, parlak zekâ çıkıyor.”

VELİLERE KOMİSYON TEKLİFİ

Şikayette bulunan velilerden biri, sokaktaki çocukların toplanıp merkeze götürüldüğünü anlattı. Veli, kendi çocuğuna serviste tütün maddesi içirildiğini ve öğrenci bulmaları karşısında komisyon teklif edildiğini belirtti.

Başka bir veli ise sadece kamera kayıtlarında gözükmesi için çocuğunun merkeze çağrıldığını aktardı.

Kaynak: Milliyet