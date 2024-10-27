Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Kapatıldı: Metro İstanbul'dan Açıklama

Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı. Metro İstanbul, hattın saat 15.00'ten sonra açılacağını duyurdu.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Kapatıldı: Metro İstanbul'dan Açıklama

Metro İstanbul, Taksim-Kabataş füniküler hattının kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, hattın bakım nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Metro İstanbul'un açıklamasında "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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