Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun İsmiyle Dolandırıcılık

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, adını ve fotoğrafını izinsiz kullanarak danışmanlık hizmeti sunduğunu iddia eden bir grup hakkında uyarıda bulundu. Acemoğlu, bu tür sahte iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, konuya ilişkin gerekli adımların atılacağını ifade etti.

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Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun İsmiyle Dolandırıcılık

Yapay zeka teknolojisini kullanarak ünlü isimlerin görüntü ve seslerini taklit eden bazı dolandırıcılar, bu kez Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nu hedef aldı. Acemoğlu’nun izinsiz olarak kullanılan fotoğrafları ve bilgileriyle sahte danışmanlık hizmetleri sunulmaya çalışıldığı tespit edildi. Bu yöntemle bazı kişilerin, Acemoğlu'nun adını kullanarak maddi kazanç sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun İsmiyle Dolandırıcılık - Resim : 1

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Acemoğlu, "Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım" ifadelerini kullandı.

Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun İsmiyle Dolandırıcılık - Resim : 2

Daron Acemoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum.

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Kaynak: Haber Merkezi

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