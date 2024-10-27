Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun İsmiyle Dolandırıcılık

Yapay zeka teknolojisini kullanarak ünlü isimlerin görüntü ve seslerini taklit eden bazı dolandırıcılar, bu kez Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nu hedef aldı. Acemoğlu’nun izinsiz olarak kullanılan fotoğrafları ve bilgileriyle sahte danışmanlık hizmetleri sunulmaya çalışıldığı tespit edildi. Bu yöntemle bazı kişilerin, Acemoğlu'nun adını kullanarak maddi kazanç sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Acemoğlu, "Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım" ifadelerini kullandı.

Daron Acemoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum.

Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse… — Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) October 26, 2024

Kaynak: Haber Merkezi