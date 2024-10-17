Daron Acemoğlu'ndan Nobel'in Ardından İlk Açıklama! Dikkati Çeken 'Demokrasi' Uyarısı

2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte layık görülen Daron Acemoğlu'ndan ilk paylaşım geldi.

Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Acemoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'SON DERECE GURURLUYUM'

"Herkese sonsuz teşekkürler. Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.

Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum.

'DEMOKRASİ SALDIRI ALTINDA'

Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması.

Beni gerek kişisel olarak gerekse mesajlarla ve sosyal medya üzerinden tebrik eden ve iyi dileklerini gönderen herkese minnettarım."

Kaynak: Gerçek Gündem