Dünya Bu Skandalı Konuşuyor! Ünlü Giyim Markasının Arkasındaki Seks Trafiği...

Dünyaca ünlü giyim devi Abercrombie & Fitch'in eski CEO'su Michael Jeffries, geçtiğimiz salı günü "uluslararası seks trafiği" suçlamasıyla tutuklandı. 1992-2014 yılları arasında ünlü markanın başında olan Jeffries ve giyim devinin çöküşünü T24 yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında kaleme aldı.

Efsanevi yazar ve gazeteci Ernest Hemingway'in savaş gazeteciliği yaptığı yıllarda giyindiği Abercrombie markasını Özkök, yazısında şu ifadeler yer verdi:

"Abercrombie markasını 30 yıl boyunca, hem gençlerin, hem de yaşlanan eski gençlerin gözünde "Cool" olmanın olmazsa olmazı haline getiren en yaratıcı ismi, eski CEO'su 80 yaşındaki Michael Jeffries ve 61 yaşındaki "Romantik partneri" salı günü Florida'da tutuklandı. "Romantik partner" benim sözüm değil. Haberi veren New York Times kullanmış bu ifadeyi. Jeffries, Abercrombie'yi Abercrombie yapan insan olarak biliniyor. Kendine yöneltilen suçlama ise "Uluslararası seks trafiği."

MANKENLERDEN 'ZORLA SEKS' İDDİASI

Abercrombie'nin 5 mankeni kendisini "şirketteki gücünü ve işveren olarak konumunu kullanarak kendilerini toplantılarda zorla seks şovu yapmaya ve ilişkide bulunmaya zorladığını" iddia ediyorlar. Anlayacağınız Hemingway'i İspanya İç Savaşı'nda giydiren markanın efsane CEO'su 15 yıldan müebbete kadar ağır hapis cezası ile karşı karşı karşıya. Peki bu kadar başarılı ve dünya gençliğinin gözünde idol haline bir marka nasıl bu çukura düştü?

ALTI SENEDE 140 MİLYON DOLAR PRİM

Hikâyemiz 2014 yılı Aralık ayında bir sabah başlıyor. New York'un ünlü Beşinci Caddesi, Noel ve yılbaşı dönemi yaşamaktadır. O sabah Abercrombie'nin New York Beşinci Caddesi'ndeki mağazasının önünde her şey normaldi. Çok sayıda müşteri, kapının önündeki kuyrukta mağazanın açılışını bekliyordu.

İçeride üstü çıplak genç insanlar, birazdan açılacak kapının önüne çıkıp müşterileri karşılamak için son hazırlıkları yapıyorlardı. Abercrombie normal bir satış gününe hazırlanıyordu. Her şey normal görünüyordu.

Oysa şirkette her şey normal gitmiyordu. Mağazanın açılışından 4 saat önce, şirketin CEO'su Michael Jeffries, bazı üst düzey yöneticilerini, Colombus şehrine 15 kilometre mesafedeki ofisinde toplantıya çağırmıştı. Toplanının konusu, yaklaşmakta olan yılbaşı tatili satışlarıydı. O gün her şey normaldi...

Jeffries, 1992 yılından beri şirketin başındaydı. Son yıllardaki bütün büyük yenilikleri o getirmişti. Karanlık mağazalar, yüksek volümlü müzik... Mağazaların kapısında müşterileri karşılayan Apollon vücutlu, üstü çıplak genç erkekler... Hepsi onun yaratıcılığının ürünleriydi. O, Abercrombie & Fitch'in tartışmasız kralıydı. 7 Aralık böyle geçti... Abercrombie İmpatorluğu'nda her şey normaldi...

Michael Jeffries'in 2008 yılından beri aldığı prim 140 milyon doları bulmuş. Yönetim Kurulu, ilk iş olarak onu Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan aldı. Sonra 8 Aralık 2014 günü CEO'luğu da

sona erdi.

O RANGE ROVER BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Ancak 8 Aralık günü ilginç bir şey oldu... Her gün Jeffries'in siyah Range Rover'ını görmeye alışmış personel, o gün arabayı göremedi. Her gün deli gibi ağırlık çalıştığı spor salonunda da onu gören olmamıştı... Asistanı bile telefonla ona ulaşamamıştı. Yine de Jeffries, Jeffries'di ve çalışanların aklına başka bir şey gelmedi. Ancak 9 Aralık günü hiç beklenmedik bir şey oldu...

Abercrombie'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arthur Martinez sabah erkenden üst düzey yöneticileri tek tek arayarak şu haberi verdi:

"Jeffries, Abercrombie'den ayrıldı. Yerine yeni bir CEO arıyoruz..."

Genç dünyanın en 'Cool' markasına bomba düşmüştü... 22 yıldır, genç spor giyimine yön veren efsane adam gitmişti... Bu, bir anlamda, dünyanın bir ucundan ötekine genç nesilleri bir ideoloji gibi giydiren Abercrombie ruhunda deprem demekti. Bu ayrılık, bir anda gözleri, şirketin arka odalarına çevirdi. Görüldü ki, şirkette bir süredir alarm zilleri çalıyordu ama dışarıdan kimse işitmiyordu. Otuz yıldır durmadan yükseliş dönemini yaşayan marka, aslında gerileme dönemine girmişti.

KRİZDE BİLE FİYAT İNDİRMEDİ

Beşinci Cadde'nin karanlık mağazası, meğer şirketin arka odalarında yaşananları gizliyormuş. Nesiller arasındaki yılları yakmayı başaran Jefrries, artık 70 yaşında bir adamdı... Ancak satış rakamları bu büyücünün sihirli değneğinin artık balkabağını, atlı arabaya çeviremediğini gösteriyordu.

2014 yılı Abercrombie için kötü geçmişti. Şirketin net kârı 106 milyon dolara düşmüştü. Bu 2012 yılının yarısı kadar bile olmayan bir kârdı... Satışların düşüşü 2008'de başlamıştı. O yıl, yüzde 18 olan düşüş ertesi yıl yüzde 23'e çıkmıştı. Hakikat artık önlerindeydi. Abercrombie yaşlanıyordu... Jeffries'in demir kanunlarından biri de, "Asla indirimli satış yapmamaktı." Bunu 2008 ekonomik krizinde de sürdürünce, genç müşteri H&M gibi daha ucuz mağazalara yöneliyor, alışverişlerini artık dijital ortamlarda yapıyordu.

'ŞİŞMAN MÜŞTERİ' İSTEMİYORDU

Gerçek en çarpıcı haliyle, Bloomberg dergisinin, 26 Ocak-1 Şubat (2015) haftasında yayımlanan sayısının kapağında kendini gösterecekti. Derginin kapağı, şirketin yaşlanmasını, kapıdaki genç ve diri erkeğin yerine aynı pozda yaşlı ve her tarafı sarkan bir beden koyarak anlatıyordu. İyi ama satışlar düşerken New York'ta başka yerlerde yeni konsept Abercrombie'lerin önündeki kuyruklar niye uzuyordu... Abercrombie'de her şey 'Cool' görünüyordu, her şey genç ve hesapsız gibi duruyordu. Aslında her şey aşırı hesaplıydı. Mesela satış müdürleri, bazı mağazaların önüne gidiyor, kapıya koydukları çıplak mankenlerle yarım saatte kaç kişinin resim çektirdiğini bile belirliyorlardı.

Jeffries, şişman müşteri istemiyordu. O yüzden 10 size üzerinde kadın giysisi yoktu. Onun Large etiketi koyduğu erkek gömlekleri, aslında Medium'du. Abercrombie efsane CEO ayrıldıktan sonra, geniş beden üretimi başladı. Kapıdaki üstü çıplak gençler hafiften giydirilmeye başlandı. Mağazaların karanlığı hafiften aydınlatıldı, eleştirilen geyik kafası logoları küçültüldü.

UÇAKTA KÖPEKLERİNİN NEREDE OTURACAĞI BİLE BELLİ

Michael Jeffries, acaip 'Control freak' (denetim saplantılı) bir adamdı. Şirkette çalışanların nasıl davracağını gösteren 29 sayfalık bir "Look book" (görünüm kitabı) hazırlatmıştı. Satış elemanlarının tırnak uzunlukları bile kitapta yazılıydı. Her şeyi öylesine kurallaştırmıştı ki, şirketin kullandığı özel Gulfstream uçağının 4 personelinin uçakta sadece Abercrombie tişört, pantolon, gömlek ve flip flop giyeceği bile uçak için hazırlanan el kitabına konmuştu. Aynı kitapta, Jeffries'in 3 köpeğinin nerede oturacağı bile yazılıydı. Jeffries'in hikâyesi salı günü Florida'da tutuklanması ile hiç beklemediği bir yere geldi.

Şimdi onu belki de geçtiğimiz yıllarda New York'ta cezaevinde intihar eden Epstein'inkine benzer yeni bir hikâye bekliyor. Üstelik artık 80 yaşında ve son iki günün moda deyişi ile, artık "Umut hakkını" kullanabileceği kadar bir ömür de yok."

