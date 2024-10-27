Dünya Diken Üstünde! İran'dan 'İsrail'e Misilleme' Çıkışı

İsrail'in saldırılarının ardından bir misilleme saldırısı beklenen İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yapılan saldırıya "tedbir ve zekayla" karşılık vereceklerini açıkladı.

Dünya Diken Üstünde! İran'dan 'İsrail'e Misilleme' Çıkışı

İsrail'in Gazze ve Lübnan'ın ardından İran'a da saldırmaya başlaması sonrasında bölgede şiddetin daha da büyümesinden endişe ediliyor. Bir "misilleme" beklenen İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin" mesajını paylaştı.

Dünya Diken Üstünde! İran'dan 'İsrail'e Misilleme' Çıkışı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu. İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Diken Üstünde! İran'dan 'İsrail'e Misilleme' Çıkışı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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