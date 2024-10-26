Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a Saldıran İsrail'e İlk Tepki! 'Allah'tan Onların Kahrını Bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, 6 Şubat 2023'te deprem felaketi yaşayan Hataylılara her zaman yardım eli uzattıklarını savunarak, politik çıkarlarla hareket etmediklerini söyledi. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına da değinen Erdoğan, dün gece İran'a düzenlenen saldırı sonrası geçmiş olsun dileklerini paylaşarak İsrail'e tepki gösterdi.

'HATAYLI KARDEŞLERİMİZİN ÇIĞLIKLARINA KULAK VERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hatay'ın tamamına selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün kardeşlik, barış ve tarih şehrimiz Hatay'da çok önemli bir tören için birlikteyiz. Hatay 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle tanıştı. Şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel yönetimler seçimi yaşadık. En fazla örselenen, tartışılan şehirlerimizin başında Hatay geliyordu. Üzüntü verici hadiselere şahit olduk. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken başkaları kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay bakımsızlığa terk edilmişti. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik.

'BİZDE AYRIMCILIK OLMAZ'

Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki milletvekilleriyle beraber inşallah çift göz de olacak dört göz de olacak, cumhurbaşkanıyla beraber burası tekrar ayağa kalkacak. Büyükşehir belediyesiyle birlikte toplam 8 ilçemiz emin ve ehil ellere teslim edildi. Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Oy yoksa hizmet de yok diyenlerden değil, Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götürenlerden olacağız. Bizde ayrımcılık olmaz. Siz bize inandınız, bize itimat ettiniz. İnşallah biz de her günü fırsat bilecek, sizlere aşkla hizmet edeceğiz.

'11 İLİMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ YAPTIK'

6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için dinlenmeden çalışıyoruz. İktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına yerleştirmektir. Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yönlendirdik. Türkiye 6 Şubat'ta tam anlamıyla asrın felaketini yaşamıştır. Haiti'deki depremden 15 kat büyük enerji ortaya çıkaran bir depremle sarsıldık. Bu depremden Hatayımız başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkım oluştu. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği yaşadık. Yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. Depremin hemen ardından 3 ayda 180 bin konutumuzun yapımına başladık. 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük.

'MEYDANLARDA VERDİĞİ SÖZÜ UNUTANLARDAN DEĞİLİZ'

Biz meydanlarda verdiğimiz sözü unutanlardan değiliz, sözlerine sadık bir yönetimiz. Biz bir şeyi yapacağız dersek Allah'tan bir mani olmazsa yaparız. AFAD yardımıyla nakdi yardımlarımızın toplamı 36 milyar 150 milyon lirayı aştı. Devlet millet el ele vermiş durumdayız. Bu vesilesiyle depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Alın teri döken mimar, mühendis, işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Desteklerini esirgemeyen Baykar'a, Doğuş Grubu'na, Türkiye İş Bankası'na ve tüm hayırseverlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

'ŞEHİRLERİMİZİ BİR AN ÖNCE AYAĞA KALDIRDIK'

Gelişmiş denilen ülkelerin daha küçük afetlerde nasıl zorlandığını görüyoruz. Devletimizin organizasyon kapasitesini görüyoruz. Şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademiz görünüyor. Yeniden daha güçlü Anadolu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye diyoruz, bu yüzde Türkiye Yüzyılı diyoruz. Ne kandan gözyaşından beslenen terör baronları, ne emperyalizmin uşakları, ne de terör devletleri... Bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı'nı durduramaz. Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık tecrübeyle değil 2 bin 200 yıllık köklü hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Ülkemizde olan tüm imkanları kullanarak terörün, şiddetin olmadığı huzur, demokrasi ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

'BU TOPRAKLARDA KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ'

Bu topraklar üzerinde nice asırlar üzerinde Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar, nifak tohumu sokamayacaklar, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Dün gece İsrail'in saldırdığı İran'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, siyonist İsrail hükümeti bölgesel çatışmanın ateşini yakmaya çalışıyor. Bu oyuna gelinmemesi çok önemlidir. İsrail bu kafayla bir yere varamayacaktır. Allah'tan onların kahrını bekliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem