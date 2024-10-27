Elon Musk Servetinin Büyük Bir Kısmını Bu Uğurda Harcıyor

Financial Times'a göre, Musk'ın sahibi olduğu şirketler Tesla, SpaceX, xAI ve X büyük oranda federal hükümetin sözleşmelerine ve düzenlemelerine bağımlı. Bu yüzden Musk, Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda önemli ayrıcalıklar elde etmeyi umuyor. Habere göre, Musk Trump yanlısı grup America PAC’a en az 75 milyon dolar bağışta bulundu. Söz konusu grup, seçim kampanyalarını desteklemek amacıyla bugüne kadar 118 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

DESTEK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Musk'a yakın kaynaklar, girişimcinin Trump’a destek için yarım milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını belirtiyor. Bu desteği daha da ileri taşıyan Musk, seçimin kritik eyaleti olan Pensilvanya’ya taşınarak burada Trump’ın kampanya yönetimini devraldı.

Analistlere göre Musk’ın bu adımının nedeni; Tesla, SpaceX, Neuralink ve X’in sahibi olarak, Musk, gelecekte insanlığın yaşamını şekillendirmeyi hedefliyor. Musk’a göre Trump’ın kazanması, bu büyük projelerin hükümet tarafından nasıl ele alınacağı üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

BİDEN İLE YAŞANAN GERİLİMLER

Musk’ın bu hamlesinin ardında, Biden yönetimiyle yaşadığı bazı gerilimlerin de rol oynadığı belirtiliyor. Özellikle Biden’ın ilk yılında düzenlenen ve ABD'li elektrikli araç üreticilerinin katıldığı Beyaz Saray etkinliğine Tesla'nın davet edilmemesi, Musk’ı rahatsız etmişti. Biden, bu etkinlikte General Motors CEO’su Mary Barra’yı övmesiyle dikkat çekmişti. Eski bir Tesla yöneticisine göre, bu olay Musk'ın hafızasında derin bir iz bıraktı.

MÜŞTERİLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLİR

Ancak, Musk’ın bu riskli desteği, doğal müşteri kitlesini de etkileyebilir. Pew Research'ün araştırmasına göre, Cumhuriyetçilerin yalnızca %13’ü elektrikli araç satın almayı düşünüyor. Bu oran Demokratlar arasında %45’e çıkıyor. Ayrıca Trump’ın da Tesla’ya tamamen dostane bir tutum sergilediği söylenemez. Fox News’a verdiği bir röportajda, “Elektrikli araçlarla ilgili sorun” diyerek başladığı cümleyi, “Elon Musk benim çok iyi bir arkadaşım” şeklinde tamamlaması dikkat çekti.

Musk ise desteğinin sadece ülke için duyduğu endişelerden kaynaklandığını belirtiyor. Katıldığı son mitingde, “Şu anda politik olarak aktifim çünkü Amerika’nın ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum” diyerek bu endişesini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi