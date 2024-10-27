Gazze'de Katliam: İsrail Yerleşim Yerine Saldırdı, 35 Kişi Öldü!

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrindeki konutları hedef aldığı saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler ölü ve yaralıları çevredeki evlere taşımak zorunda kaldı.

HAMAS: VAHŞİ KATLİAM

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail'in, Beyt Lahiya'da işlediği vahşi katliamın, modern çağın tanık olduğu en çirkin soykırım ve zorla yerinden edilme biçimlerinden biri olduğu" ifade edildi.

Açıklamada "Uluslararası toplum ve kurumlarının, cani ABD iradesine teslim olması ve işgal ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki halkı evlerini terk etmeye zorlaması karşısında sessiz kalması nedeniyle yüzbinlerce kişinin maruz kaldığı bu soykırımdan sorumludur" denildi.

Kaynak: DHA